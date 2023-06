Emanuela e Mirella sepolte a Castel Sant’Angelo Caso Orlandi | la rivelazione choc di un ex carabiniere

(Di domenica 4 giugno 2023) C'è una nuova sconcertantesarebbe sepolta aSant'Angelo, assieme aGregori: a sostenerlo è un ex, Antonio Goglia, in una lettera inviata al sostituto procuratore Segui su affaritaliani.it

Qui "dovrebbero trovarsi resti umani" tra cui "anche quelli diOrlandi eGregori (l'altra ragazza sparita a pochi giorni di distanza, ndr ). La struttura dovrebbe ricadere sotto l'...Orlandi sarebbe sepolta a Castel Sant'Angelo, assieme aGregori: a sostenerlo è un ex carabiniere, Antonio Goglia, impiegato comunale di San Giorgio a Cremano, in una lettera inviata ...... dietro una porta rinforzata dovrebbe trovarsi una stanza di circa 20 metri quadri nella quale dovrebbero trovarsi resti umani, compresi quelli diOrlandi eGregori. La struttura ...

Emanuela Orlandi, ex carabiniere: 'E' sepolta sotto Castel S.Angelo' Agenzia ANSA

Un altro mitomane si scatena sul caso Orlandi. Fanno sorridere le dichiarazioni di Antonio Goglia, ex carabiniere ed impiegato comunale di San Giorgio a Cremano, parole riferite al procuratore Stefano ...Il corpo di Emanuela Orlandi sarebbe stato sepolto a Castel Sant’Angelo. A dirlo è Antonio Goglia, un ex carabiniere che ha messo nero su bianco la sua rivelazione in una lettera indirizzata al sostit ...