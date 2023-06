Elodie | chi sono i genitori | età | lavoro | chi è la mamma Claudia Marthe | foto

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 4 giugno 2023) Tutto pronto per un’altra imperdibile puntata di “Verissimo – Le storie“, una replica del programma che unisce tutte le interviste più emozionanti dell’anno. Potrete seguire lo show, come sempre, su Canale 5 dalle ore 16.30 circa. Oggi andrà in onda anche quella diin cui ha raccontato dell’infanzia difficile e del rapporto con la sua famiglia. Sapete chii suoi? Ecco tutto quello che sappiamo su di loro! Chidiè una figlia d’arte: entrambi i suoiartisti e fin da piccola è cresciuta in un ambiente molto stimolante. Suo padre si chiama Roberto Di Patrizie e la madre è. L’infanzia della giovane è stata abbastanza serena, ma ...