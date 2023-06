Elly Schlein irrisa anche nella sua Bologna | occhio a questo murales | Guarda

(Di domenica 4 giugno 2023) Una scritta su un muro vale tanto quanto il parere di chi la fa: zero o giù di lì. Ma un murale in pieno centro di, nei pannelli attorno alla torre della Garisenda, per irridereappena ottanta giorni dopo la sua nomina a leader del Pd, qualcosa vuol dire. Perchéè ancora la capitale morale della sinistra, perché la sardina, vicepresidente della regione Emilia-Romagna sino allo scorso ottobre, è da lì che viene, quella è casa sua, e perché l'affronto non è stato perpetrato da un artista sovranista ingaggiato dal regime liberticida melonian-orbaniano, ma da un compagno dissacratore giunto da Livorno, l'enclave del comunismo ruspante, quello che al catalogo della Feltrinelli preferisce i titoli del Vernacoliere (tipo «Violentata si trapianta l'uccello e violenta a ...

La direzione del Pd, chiesta per discutere dei ballottaggi anche dalla minoranza, non è ancora stata convocata. Si farà forse questa settimana. Molto più probabilmente, la prossima. Il ritmo lento par ...“Schlein funziona per vincere le primarie ma come sempre chi rappresenta la sinistra massimalista entusiasma la curva degli ultras e poi perde tutte le elezioni, anche quelle condominiali”. Matteo Ren ...