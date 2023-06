Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia | pace fatta? L’inaspettato tentativo social

(Di domenica 4 giugno 2023)lancia un amo all’ex amica, con la quale non ha più nessun rapporto. Per la prima volta dall’ormai nota rottura, la showgirl ha pubblicato una vecchia foto che le ritrae insieme, e subito sono partite le speculazioni sui? Si sono chiarite? Stanno per farlo? Oppure è solo undidi fare breccia nel cuore di? Perché, seppure non abbiamo la certezza di cosa sia accaduto, è chiaro che laabbia fatto un torto imperdonabile alla, che ha sempre dichiarato di non voler ricucire questo strappo., il gesto per farcon ...

lancia un amo all'ex amica Maddalena Corvaglia , con la quale non ha più nessun rapporto. Per la prima volta dall'ormai nota rottura, la showgirl ha pubblicato una vecchia foto che ...Segnali di disgelo trae Maddalena Corvaglia Dopo essere state per lungo tempo amiche, oltre che Veline di Striscia la Notizia, le due hanno avuto un'accesa discussione. Da quel giorno non si parlano e ...e Maddalena Corvaglia , dopo una lunga amicizia, le due ex veline si sono allontante ma il motivo non è mai venuto a galla. Oggi le due ex veline di Striscia la Notizia non hanno ...

La nuova casa di Elisabetta Canalis con camera armadio e un enorme salone: Come l'ho sempre sognata Stile e Trend Fanpage

La showgirl ha postato una foto con l’ex amica sui social riaprendo il caso della difficile rottura tra le due, e facendo sperare in un riavvicinamento ...Nel dicembre 2022, in funzione delle vicissitudini legali della Juventus, è iniziata un’ulteriore indagine formale per potenziali violazioni delle norme sulle licenze per club e sul Fair Play Finanzia ...