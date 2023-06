Elettra Lamborghini | ' ma un bambino?' chiede Mara Venier a Domenica In | la risposta è fulminante

Ospite di Mara Venier a Domenica In ,ha affrontato anche il tema maternità. La conduttrice le ha chiesto: 'Senti, ma un bambino ' e subitol'ha fulminata con lo sguardo, dicendo: 'Sacrilegio'. Cosa avrà ...Ma perchè sarà lì Shakiraa Domenica in: 'Ho sofferto ma non usiamo la parola 'depressione'. Afrojack Ci siamo innamorati guardando un albero' Nina Zilli mamma, è nata Anna Blue:...ritorna nel nome del reggaeton e dell'allegri a. Esce il 2 giugno 'Elettrato n', il secondo disco di inediti della vulcanica showgirl bolognese. Dieci canzoni ad alto tasso di ...

Nella puntata di Domenica In, Elettra Lamborghini ha parlato del periodo difficile che ha sofferto in questo ultimo periodo.Durante la puntata di Domenica In Elettra Lamborghini ha risposto a una domanda piccante sul marito Afrojack Elettra Lamborghini questo pomeriggio è stata ospite di una nuova puntata di Domenica In. N ...