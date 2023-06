Elettra Lamborghini a Domenica In | “Ho sofferto | ma non riesco ad allontanare le persone negative che mi circondano”

(Di domenica 4 giugno 2023)ospite diIn: “Ho” Ospite diIn, in onda su Rai 1 nel pomeriggio di4 giugno,si è raccontata senza filtri, rivelando anche di aver attraversato un periodo difficile. Intervistata da Mara Venier, la cantante ha dichiarato a proposito del suo momento no: “Ora le cose vanno meglio. Non mi piace usare il termine depressione. Sembra che ne sia uscita. È un periodo sereno quello che sto vivendo”. “Nonsempre adleche mi. Ci resto male anche con le‘cattive'” ha poi aggiunto...

entra in studio e canta un mash - up dei suoi successi musicali. La padrona di casa Mara Venier le chiede del suo momento di down: 'Ora le cose vanno meglio. Non mi piace usare il ......e Nek volontari alla Protezione Civile di Forlimpopoli GUARDA GLI SCATTI Fotogallery - Zucchero incanta sul palco delle Terme di Caracalla LA TWERKING QUEEN Fotogallery -torna ...Infine, ancora musica con, che si esibirà con il nuovo singolo_ Mani in alto_, mentre il maestro Bruno Venturini canterà il brano Core 'ngrato .

Elettra Lamborghini a Elnòs: l'abbraccio dei fan per la regina dei tormentoni, Giornale di Brescia

“Non riesco sempre ad allontanare le persone negative che mi circondano. Ci resto male anche con le persone ‘cattive'” ha poi aggiunto Elettra Lamborghini sottolineando che “Dopo Sanremo ho capito i ...Elettra Lamborghini entra in studio e canta un mash-up dei suoi successi musicali. La padrona di casa Mara Venier le chiede del suo momento di down: «Ora le cose vanno meglio. Non ...