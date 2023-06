(Di domenica 4 giugno 2023) su Tg. La7.it - In un video virale su internet si vede unche, sul punto di cadere in un dirupo ,aiutato da unaa tornare sul terreno più stabile. L'...

In un video virale su internet si vede un elefante che, sul punto di cadere in un dirupo, viene aiutato da una scavatrice a tornare sul terreno più stabile. L'animale poi manifesta riconoscenza a chi l'ha salvato.

Elefante viene salvato da scavatrice e ringrazia così TGLA7

In un video virale su internet si vede un elefante che, sul punto di cadere in un dirupo, viene aiutato da una scavatrice a tornare sul terreno più stabile. L'animale poi manifesta riconoscenza a chi ...