Una petroliera battente bandiera maltese che aveva subito oggi un'avaria nel Canale di Suez bloccandone la circolazione è stata rimossa dal corso d'acqua da tre rimorchiatori e il traffico è tornato alla normalità. La navigazione nel Canale di Suez è stata completamente ripristinata, dopo che la petroliera andata in avaria bloccando il traffico nel tratto nord del Canale è stata rimossa. Lo ha annunciato l'Autorità del Canale di Suez.

Egitto: rimorchiata una petroliera in avaria nel Canale di Suez Agenzia ANSA

La Seavigour, battente bandiera maltese, ha subito un guasto meccanico all'altezza dei 12 chilometri del canale, ha dichiarato il portavoce dell'Autorità del Canale di Suez.