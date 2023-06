Ecco il nuovo sponsor dell’Inter | le cifre dell’accordo

Leggi su quifinanza

(Di domenica 4 giugno 2023) La data cerchiata di rosso sul calendario è quella di sabato 10 giugno, quando allo stadio Ataturk di Istanbul andrà in scena l’atto finale della UEFA Champions League 2022/23. A contendersi la coppa dalle grandi orecchie l’Inter di Simone Inzaghi – che ha concluso il campionato di Serie A con il successo per 1 a 0 contro il Torino – e il Manchester City di Pep Guardiola, che nelle stesse ore ha portato a casa il suo secondo trofeo stagionale: grazie alla vittoria per 2 a 1 contro i cugini dello United, Halland e compagni hanno potuto alzare la settima FA Cup della loro storia. Un trionfo che sa tanto di messaggio indirizzato proprio al recapito nerazzurro: tra una settimana, quando la posta in palio sarà più alta, ci faremo trovare pronti. Se la superiorità tra le due compagini pare evidente anche per chi non mastica calcio tutti i giorni, c’è da dire che la Beneamata arriva alla ...