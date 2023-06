È ufficialmente la fine di un’era | Benzema lascia il Real Madrid

(Di domenica 4 giugno 2023) Karimil. Dopo 14 anni nella capitale spagnola, il bomber francese, di comune accordo con il club, ha deciso di dire addio. Arrivato nel 2009, a 21 anni, dal Lione, per la cifra di 35 milioni (che all’epoca erano tantissimi), il ‘Karim the dream’ ha collezionato 647 presenze e 353 gol con la camiseta Blanca. Ovviamente ha fatto anche incetta di trofei, ben 25 quelli messi in bacheca, fra i quali 5 Champions League. Nel 2022 ha vinto anche il primo Pallone d’Oro della sua carriera. Il comunicato del“IlCF e il nostro capitano Karimhanno concordato di concludere il suo brillante e indimenticabile periodo da giocatore per il nostro club. Il...

Karim Benzema e il Real Madrid si separeranno: il centravanti francese lascerà il club astagione Karim Benzema lascerà il Real Madrid, come comunicato dallo stesso club spagnolo tramite i propri canali ufficiali. IL COMUNICATO

Il capitano dei blancos abbandona la squadra di Ancelotti dopo aver vinto 5 Champions League, 5 Mondiali per Club, 4 Supercoppe Europee, 4 Campionati, 3 Copas del Rey e 4 Supercoppe spagnole ...È ufficiale l'addio di Karim Benzema dal Real Madrid. L'attacante francese, classe '87, lascia quindi il Real dopo 14 stagioni e 25 titoli. «Il Real Madrid e il ...