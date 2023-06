È stato lui a strumentalizzare il gesto dei militari Murgia attacca La Russa

Leggi su iltempo

(Di domenica 4 giugno 2023) Michelachiarisce la sua posizione sul presunto saluto romano alla parata del 2 giugno, Festa della Repubblica. Partiamo dall'inizio. La scrittrice ha pubblicato su Instagram un video in cui denunciava che sotto gli occhi del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il capofila degli incursori del Comsubin aveva fatto il saluto romano e urlato “Decima” davanti al palco delle autorità, in onore della X flottiglia MAS. Non era così. Il giornalista Massimiliano Coccia, su Twitter, ha spiegato chee tanti altri erano caduti in errore: “C'è un'assurda accusa che gira in queste ore sui social ovvero che un reparto della Marina avrebbe fatto il saluto romano rivolto alla tribuna autorità. Una falsità: è un saluto militare di marcia, che consiste nell'alzare il braccio destro in modo perpendicolare (in onore al tricolore) per poi farlo ...