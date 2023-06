“È possibile un ripensamento?” | Spalletti risponde in diretta

(Di domenica 4 giugno 2023) La stagione del Napoli si è conclusa nel migliore dei modi: dopo essersi laureato Campione d’Italia con cinque giornate d’anticipo, i partenopei chiudono la Serie A con una vittoria per 2 a 0 contro la Sampdoria grazie ai gol di Osimehn e Simeone. Napoli-Sampdoria,a fine partita: “È una roba incredibile!” Prima della cerimonia di premiazione dello Scudetto, al termine del match sul campo del Maradona ai microfoni di DAZN è intervenuto Luciano, traghettatore di questa vittoria, che lascerà la squadra partenopea: Emozioni?È una roba incredibile, da questa parte si riceve tutta la felicità, tutta la passione: diventa difficile gestire le emozioni, ma loro sono generosi. Sembra essere dentro il cuore di Napoli mentre pulsa. Effettivamente la gente ti emoziona, diventa difficile poter essere al suo livello: noi da questa parte dobbiamo ...

