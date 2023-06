Dybala al 90' porta la Roma in Europa League. Spezia ko e allo spareggio - salvezza

La Roma vince in rimonta 2 - 1 sullo Spezia grazie ai gol di Zalewski esu rigore al 90' rispondendo alla rete iniziale di Nikolaou e sia 63 punti al sesto posto in Serie A aggiudicandosi un posto per la prossima Europa League. Con questa sconfitta invece lo ...Ma che rischi e che Szczesny! Un guizzo di Kean nona nulla ed è bagarre, con i bulli in azione. Insomma, botte e zero complimenti. Nel frattempo l'exa Roma segna dal dischetto, ...Zalewski e Pellegrini costruiscono una combinazione volante,prova una magia per El Shaarawy poi entrano Matic (applauditissimo) e Abraham (per Belotti, che chiude il suo campionato con zero ...

Certezza Dybala: la Joya porta la Roma in Europa League, Spezia allo spareggio salvezza TUTTO mercato WEB

Pagelle e tabellino di Roma-Spezia, match valido per la 38esima e ultima giornata del campionato di Serie A 2022/23 ...Partita carica di tensione, durata 104 minuti: liguri in vantaggio con Nikolaou, poi i giallorossi pareggiano con Zalewski. E nel finale il rigore trasformato dall'argentino. Espulso Amian ...