Due anni dopo la morte di Michele Merlo arriva Brooklyn con Gazzelle

(Di domenica 4 giugno 2023) Una canzone custodita nel cassetto per diversichenegli store digitali dueladi. Era il 6 giugno 2021 quandochiudeva gli occhi per sempre, strappato a questa vita giovanissimo a causa di una leucemia fulminante. L’unico modo per tenere vivo il suo ricordo è quello di celebrare la sua musica attraverso le canzoni edite ed inedite. Oggi ne scopriamo un nuovo tassello. Duela scomparsa,in digitale, una canzone cheaveva scritto con. “Le cose iniziano e poi finiscono”, inizia così il testo del brano che riporta alla memoria l’ultimo ...

In testa, Claudio Lotito poi Maurizio Sarri sempre più al centro del progetto che ha portato 16 acquisti negli ultimi. Con loro il fedele Gianni Picchioni, già nello staff del tecnico ...... Il film vede protagonista Edith Moore, un'anziana signora che ha superato gli 80. Donna dal ... Tra inascerà un'inattesa amicizia e sarà l'inizio di un'avventura che cambierà la vita della ...I Black Flag , band icona dell'hardcore punk a stelle e strisce, tornano in Italia perdate: il 14 giugno al Beky Bay di Bellaria Igea Marina e il 15 giugno allo Spazio Mil - ...lunga oltre 40; ...

Lilibeth compie due anni, il regalo di Re Carlo TGCOM

La relazione del governo sull'attuazione del piano svela i ritardi e mette a rischio l'attuazione del programma ...Tinder ha recentemente presentato il report The Future of Dating 2023, un racconto attraverso i dati che rivela come i membri tra i 18 e 25 anni stiano rivoluzionando il modo in cui ...