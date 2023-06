Due alpinisti bloccati a quattromila metri sul Gran Paradiso

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 4 giugno 2023) È in corso un intervento del soccorso alpino valdostano per il recupero di duesulla vetta del, a quota 4.000. A quanto appreso, i due, provenienti dall'est Europa, hanno raggiunto la punta alle 17, di ieri ma sono esausti ed è quindi per loro impossibile affrontare la discesa lungo la via normale in sicurezza. Hanno richiesto soccorso alle 20 riferendo di essere in buone condizioni e di non essere infortunati, ma di non avere le forze necessarie al rientro. (VALANGA IN VAL DI RHEMES)