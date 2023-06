Droga | occupazioni e violenza | Torino nel caos | cosa sta succedendo

(Di domenica 4 giugno 2023) Sono sola, cammino lentamente e mi guardo intorno. Forse lo faccio troppo insistentemente e così anche se è solo tarda mattinata lungo la Dora mi ferma uno dei tanti nordafricani che stazionano sul muretto. «Vuoi la bamba?», mi chiede con insistenza, snocciolando tra le dita una piccola pallina bianca in un involucro di plastica trasparente. Sembra una caramella, ma naturalmente è cocaina. Sotto l'arcata del vicino ponte, altri ragazzi di colore stanno preparando merce da spacciare. Oggi è sabato e come tutti i sabati c'è più lavoro rispetto al resto della settimana. Non siamo lontani dal centro di. La Mole Antonelliana s'individua nitidamente e basta una camminata di qualche centinaio di metri per raggiungere il mercato di Porta Palazzo. Incrocio Corso Giulio Cesare, proseguo lungo Dora Firenze fino a raggiungere via Bologna. Da qui è facile prendere un ...

C'era di tutto in quel borsone abbandonato su un monopattino alla stazione di Santa Maria Novella: cocaina, anfetamina, hashish. A scoprire il bagaglio, contenente 60 grammi di stupefacenti ...