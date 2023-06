Domenica In | la frase misteriosa di Mara Venier a Teo Teocoli | ' Chissà se ci sarò l' anno prossimo' Cosa succede alla Rai

Ho superato la sua morte ma ho sofferto di solitudine' Mara Venier , addio aIn Mara Venier aIn ha confessato con un po' di dispiacere: 'Chissà se ci sarò l'anno prossimo con ...Massimo Modugno racconta il rapporto col padre Domenico. Il figlio d'arte è ospite aIn , nel salotto televisivo condotto da Mara Venier . 'Papà era tutto per me. Era come una ...L'ultima...... insieme ad una. Le riflessioni scelte da don Fabio sono di personalità di fedi diverse, così ...aperto al pubblico nei momenti subito prima e dopo le celebrazioni del sabato e della. ...

Buongiorno buona domenica 4 giugno: frasi e immagini da inviare ... Tag24

Mara Venier vuole lasciare la Rai Questa è l'ultima indiscrezione che oggi trapela dagli studi di Rai 1 durante Domenica In. Ospite al programma Teo Teocoli a cui la ...Mara Venier ha aperto Domenica In con un ricordo per Giulia Tramontano e non ... suo figlio è un mostro", ha dichiarato Mara Venier in diretta tv su Rai 1. Sta di fatto che questa frase di Mara Venier ...