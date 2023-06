Il ministero sta inoltre richiedendo l'autorizzazione per bandire un concorso destinato ai... complessivamente, le due procedure dovrebbero consentire l'assunzione di oltre 80milain ...... oltre a ignorare l'accesso diretto ai corsi deicon più di 36 mesi di servizio. Il ... è necessario aumentare il numero dei posti e fare in modo che in cattedra ci sianospecializzati ...... dopo l'esame delle commissioni I e XI della Camera, è infatti mutata la norma per le assunzioni in ruolo di oltre 8milainseriti con riserva. La novità, spiega il sindacato, ...

Docenti precari e ferie non godute: è legittimo assegnarle d’ufficio LIVE 5 Giugno alle ore 15.30 Orizzonte Scuola

Il presidente di Adesso Scuola ritiene il Decreto TFA sostegno VIII ciclo del tutto iniquo, inadeguato, falso e ignora in modo spudorato le attese dei tanti precari. Questo governo che in campagna ele ...La questione della Retribuzione Professionale Docenti (RPD) per i docenti precari rimane una questione aperta e controversa. La RPD, una componente salariale accessoria, viene riconosciuta a tutti i d ...