Docente accoltellata | “Non odio lo studente che mi ha colpita | ma i genitori dovevano scusarsi”

L'editoriale del direttore del giornale Il Riformista, Andrea Ruggieri, scuote le fondamenta di un'educazione indulgente. Ruggieri sottolinea la decadenza della disciplina nell'educazione odierna, ...I genitori dello studente 16enne, che lunedì scorso ha accoltellato la sua professoressa in un'aula dell'istituto Emilio Alessandrini di Abbiategrasso, Milano, stanno aspettando l'esito dell'udienza ......di fronte al giudice ("non so perché l'ho fatto") continuano i commenti e le considerazioni su quanto accaduto nei giorni scorsi nella cittadina lombarda dove unaè statada uno ...

Docente accoltellata, il direttore del Riformista: “I genitori non educano i figli a diventare autonomi, ma li giustificano. Mostrare gratitudine verso gli insegnanti” Orizzonte Scuola

Abbiategrasso, accertamenti sulla premeditazione che aggrava l’accusa di tentato omicidio nei confronti del sedicenne arrestato ...Manuel Vulcano, professore e sindacalista dei CUB, interviene con un comunicato sull'aggressione avvenuta all'Itis Alessandrini di Abbiategrasso.