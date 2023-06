“Dirigenti allibiti” Il mistero della Schlein che sconvolge il Pd

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 4 giugno 2023) Ellypare abbia ancora molto da fare prima dedicarsi al suo Pd multigender. Per ora, con l’aiuto dell’armocromista Enrica Chicchio, ha sistemato il guardaroba e assieme ad alcuni architetti di tendenza sta ultimando i lavori per rendere più fluido il suo ufficio al secondo piano di Largo del Nazareno, dove dicono che si è vista molto poco. Chissà se a lavori finiti, troverà ancora il partito. Le prossime elezioni nel Molise, i cui sondaggi danno vincenti i partiti di governo e dove il Pd ha trovato difficoltà persino a individuare candidati per la lista, saranno un altro duro banco di prova. Mentre sui grandi temi, dalla guerra alla riforma costituzionale, la segretaria ha poche idee, ambigue e confuse, incapace com’è di coniugare progressismo e realtà. L’ambivalenzaè che in piazza si presenta come una ...