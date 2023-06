Diretta Roma - Spezia 2 - 1 | ora LIVE la partita di oggi

(Di domenica 4 giugno 2023)- Dopo la sconfitta in finale di Europa League e le polemiche successive all'arbitraggio di Taylor , lasi congeda dai suoi tifosi allo stadio Olimpico. Per l'ultimo turno i giallorossi di ...

Montipò; Magnani, Hien, Cabal; Faraoni, Sulemana, Tameze, Veloso, Depaoli; Ngonge, DjuriCLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 90, Lazio 74, Inter 72, Milan* 67, Atalanta* 61, Roma* 60, Juventus** 59, Fiorentina 56, Torino 53, Monza* 52, Bologna* 51, Udinese* 46, Sassuolo 45

ROMA - All'Olimpico la Roma in cerca di un posto in Europa League e lo Spezia in lotta per evitare la Serie B chiudono il primo tempo sull'1-1. Vantaggio ospite con il colpo di testa di Nikolaou, poi ...Tutto pronto, presso la Lanterna di via Tomacelli, per il gala charity della “Novak Djokovic Foundation”. Ovvero l’evento conclusivo del PL Open International: torneo di ...