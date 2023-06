(Di domenica 4 giugno 2023) Prime sfide degli ottavi di finale al, secondo Slam della stagione sulla terra rossa di Parigi .vieneda Khachanov in quattro set, poi toccherà a Djokovic con Varillas,...

Prime sfide degli ottavi di finale alGarros , secondo Slam della stagione sulla terra rossa di Parigi . Sonego viene eliminato da ... Segui ladella ......27 - Parte fortissimo Lorenzo Sonego che ha DUE break di vantaggio su Karen Khachanov: *3 - 0 11:00 - Benvenuti, amici e amiche di Ubitennis, allascritta di sabato 3 giugno delGarros.E' il giorno di Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti alGarros . Obiettivo quarti per gli ultimi due azzurri rimasti in gara nello Slam sulla terra rossa di Parigi . Entrambi però sono attesi da match difficili. Il primo a scendere in campo è Sonego,...

Diretta Roland Garros: Sonego eliminato, risultati e partite LIVE Corriere dello Sport

Il piemontese nel quarto turno sfida il russo testa di serie numero 11. Una vittoria significherebbe l'approdo ai quarti di finale ...Dopo l'impresa con Rublev, Sonego trova un altro russo sul suo cammino a Parigi: è Karen Khachanov, n. 11 al mondo. Sullo sfondo il possibile quarto di finale contro Djokovic. L'incontro è in diretta ...