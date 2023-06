Prime sfide degli ottavi di finale alGarros , secondo Slam della stagione sulla terra rossa di Parigi . Sonego viene eliminato da ... Segui ladella ......27 - Parte fortissimo Lorenzo Sonego che ha DUE break di vantaggio su Karen Khachanov: *3 - 0 11:00 - Benvenuti, amici e amiche di Ubitennis, allascritta di sabato 3 giugno delGarros.Disponibile anche unastreaming attraverso la piattaforma Discovery+ (solo per abbonati ... In alternativa, anche Sportface.it monitorerà costantemente ilGarros 2023. Il nostro sito, ...

Diretta Roland Garros: Alcaraz elimina Musetti, risultati e partite LIVE Corriere dello Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-6 Esce il recupero difensivo di Musetti. Finisce qui. Carlos Alcaraz troppo forte, è stato ingiocabile. A-40 Serie di smorzate, poi esce il 'tweener' disper ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Non resta che augurarvi un buon proseguimento con le dirette Live da Roland Garros, in particolare con quella del match tra Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz, ...