Diretta Napoli - Sampdoria 2 - 0 | Simeone raddoppia LIVE

(Di domenica 4 giugno 2023) Consi conclude la stagione 2022/2023 per gli azzurri. Una partita speciale che scatenerà la festa scudetto e l'ultima sulla panchina del Maradona per Spalletti . Dopo il match, ...

20.26, festa scudetto al 'Maradona'in festa per l'ultima di campionato e la consegna della coppa dello Scudetto, avvenuta al ...spettacolo sul megapalco nello stadio (show insu ...Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Diego Armando Maradona' di. FORMAZIONI UFFICIALI- SAMPDORIANAPOLI (4 - 3 - 3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Mario ...

LIVE – Segui con noi la diretta testuale di Napoli-Sampdoria, trentottesima e ultima giornata del campionato di Serie A. FINISCE LA STAGIONE DEL NAPOLI CAMPIONE D’ITALIA! 85’ GOOOOOOOOLLLLLL!!!!!! SIM ...LIVE – Segui con noi la diretta testuale di Napoli-Sampdoria, trentottesima e ultima giornata del campionato di Serie A. 85’ GOOOOOOOOLLLLLL!!!!!! SIMEONE FA UN GOL STRAORDINARIO… È 2-0!!!! 82’ Gaetan ...