Diretta Napoli - Sampdoria 1 - 0 | la sblocca Osimhen LIVE

(Di domenica 4 giugno 2023) Consi conclude la stagione 2022/2023 per gli azzurri. Una partita speciale che scatenerà la festa scudetto e l'ultima sulla panchina del Maradona per Spalletti . Dopo il match, ...

Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Diego Armando Maradona' di. FORMAZIONI UFFICIALI- SAMPDORIANAPOLI (4 - 3 - 3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Mario ...Segui con noi, in, tutto quello che succede al Maradona Come avverrà la premiazione Ilriceverà il trofeo per lo scudetto al termine della gara con la Sampdoria . Sul terreno di gioco ...Con- Sampdoria si conclude la stagione 2022/2023 per gli azzurri. Una partita speciale che scatenerà la festa scudetto e l'ultima sulla panchina del Maradona per Spalletti . Dopo il match, verrà ...

85' - GOOOOOOOOOL DEL NAPOLIIIII!!! Accelerazione di Simeone per vie centrali. L'attaccante del Napoli calcia a giro dalla distanza con Turk che si distende senza intercettare il pallone. L'argentino ...Napoli-Sampdoria, ultima di campionato che assegna ufficialmente il terzo scudetto agli azzurri viene seguita in diretta in tutto il mondo.