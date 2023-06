DIRETTA Lo scudetto del Napoli | tutto pronto per la premiazione

Contro la Sampdoria ultima partita di campionato per il Napoli di Luciano Spalletti, che riceverà il trofeo delloe celebrerà il terzo ...Con Napoli - Sampdoria si conclude la stagione 2022/2023 per gli azzurri. Una partita speciale che scatenerà la festae l'ultima sulla panchina del Maradona per Spalletti . Dopo il match, verrà consegnata la coppa a Di Lorenzo e compagni e partirà lo show organizzato dal ......sfruttare questa finale dopo la gara con il Milan' 'Sicuramente abbiamo festeggiato per lo,... valevole per la finale della Coppa Italia Femminile, sarà visibile intv su La 7 in chiaro.

Napoli-Sampdoria, dove vedere festa scudetto in diretta tv e streaming AreaNapoli.it

Seguite la nostra live della celebrazione dello scudetto del Napoli, con interviste esclusive, emozioni dei tifosi e tanto altro.Allo stadio Arechi di Salerno ultimo atto della competizione Sarà ancora Juventus contro Roma in finale di Coppa Italia Femminile. Alle 16:30 ultima sfida stagionale tra due squadre che ormai da diver ...