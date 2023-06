Diocesi di Bergamo | il Vescovo Beschi designa gli incarichi per i 9 preti novelli

Leggi su bergamonews

(Di domenica 4 giugno 2023). Con una nota riassuntiva che si aggiunge alle precedenti delle scorse settimane, la Cancelleria Vescovile rende noto che ilFrancesco ha provveduto ad altrezioni per la cura pastorale dellae alle necessità delle comunità, che in questi giorni ne hanno già ricevuto l’annuncio. Tali nomine diventeranno effettive con il mese di settembre. PARROCIDon Giovanni Crippa, di anni 37, attualmente vicario parrocchiale di S. Anna in, sarà parroco di Gromo, di Boario di Gromo, di Gandellino, di Gromo S. Marino e di Valgoglio. Don Roberto Gallizioli, di anni 47, attualmente parroco di Cisano, di S. Gregorio e di Villasola, sarà parroco di Calcinate.Don Flavio Rosa, di anni 60, attualmente collaboratore pastorale di Villa d’Adda, sarà parroco di Cisano, di S. Gregorio e di ...