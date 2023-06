Dietro al dominio di Max sono tornate le Mercedes. La Ferrari è sempre peggio

(Di domenica 4 giugno 2023) Se vince Max ormai non fa più notizia. La vera notizia è chele, non ancora per competere con Verstappen in questo mondiale, ma per arrivare allp stesso livello entro la fine ...

Partito dal dodicesimo postoalla Red Bull di Sergio Perez è riuscito ad arrivare sul podio davanti al messicano. Lewis Hamilton alla fine della gara ha sentito il bisogno di inchinarsi di ......risultati simili alla proof - of - work ma senza tutte le esternalità negative che si porta. ...privata e del modo di produzione capitalista si saldano con la lotta a ogni forma die ...di lui, le ottime Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell, mentre ancora nulla da fare per le Ferrari : Carlos Sainz , dopo il secondo posto in qualifica, scivola in quinta posizione, ...

F1, GP Spagna: a Barcellona dominio Verstappen. Ferrari male con Sainz 5° e Leclerc 11° Corriere dello Sport

Le vittorie di Verstappen ormai non fanno più notizia ma segnali positivi arrivano dalle Mercedes. Il prossimo anno sarà un duello a due Se vince Max ormai non fa più notizia. La vera notizia è che so ...Dietro di lui, le ottime Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell, mentre ancora nulla da fare per le Ferrari: Carlos Sainz, dopo il secondo posto in qualifica, scivola in quinta posizione, mentre ...