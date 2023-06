(Di domenica 4 giugno 2023) Si gioca. Torneo under 16, aperta campagna, profumo di panino e salsiccia, una buona ragione. L’allenatore dei gialli procon arroganza, continuamente, l’arbitro lo richiama verbalmente. L’allenatore fa l’offeso. Si appoggiapanchina. Sono passati solo dieci minuti. I primi venti della partita sono una foga dei gialli che poco ha a che vedere con una partita di calcio, l’inferiorità tecnica è compensata da ciò che non è consentito. Almeno un paio di giocatori della squadra celeste accetta le provocazioni e le restituisce. Dalle panchine, glistanno al (brutto) gioco. L’arbitro è già stanco, corre poco, come un nonno costretto a tenere ancora il nipote ma non ha più la pazienza. L’arbitro lascia correre, le squadre si abituano che tutto è concesso. La squadra celeste sbaglia sotto porta, i gialli non fanno un tiro, ...

Di giovani calciatori, allenatori e colpi alla testa: quando vincere è l’unica cosa che conta Il Fatto Quotidiano

