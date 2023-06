La dirigenza della squadra saudita dell'Alè volata verso Parigi per siglare un mega - accordo con il sette volte Pallone d'Oro Lionel ... Lasaudita ha in programma di incontrare il ...La dirigenza della squadra saudita dell'Alè volata verso Parigi per siglare un mega - accordo con il sette volte Pallone d'Oro Lionel ... Lasaudita ha in programma di incontrare il ...

Delegazione Al Hilal a Parigi, 'arrivati per prendere Messi' - Calcio Agenzia ANSA

La dirigenza della squadra saudita dell'Al Hilal è volata verso Parigi per siglare un mega-accordo con il sette volte Pallone d'Oro Lionel Messi, in uscita dal Psg. Lo hanno detto all'Afp due fonti be ...