De Laurentiis manda un messaggio ai tifosi | c’entra il nuovo allenatore

(Di domenica 4 giugno 2023) Intervenuto ai microfoni del TG2 durante la festa Scudetto del Napoli, Aurelio Deha risposto ad alcune domande su quello che potrà essere il futurodel club. DeNapoli SpallettiPost Spalletti, De: “Sceglierò qualcuno che ama Napoli!” “Napoli non è come Hollywood, è una festa così straordinariamente annunciata e che andrà in onda su RAI 2. L’emozione di questa stagione? Il tifo ed il tifoso sono importantissimi, noi lavoriamo affinché sia sempre più forte ed appagato. La critica è bella, ma noi che siamo dentro abbiamo le idee chiare e quando ho detto che sarebbe stato l’anno buono magari avevo ragione. Il prossimo? Potresti essere tu! Napoli ti aiuta molto, potresti anche vincere tu. Dopo questa festa, da domani lavoreremo assiduamente per il mese ...

Harry Kane scrive a Tanguy Ndombele. Lo fa attraverso i social network rispondendo ad un post del centrocampista in prestito al Napoli ma di proprietà del Tottenham. "Big boss" è l'appellativo all'ex ...«Il Comune mi deve dare il Maradona in concessione per 99 anni voglio investire centinaia di milioni». Così domenica sera patron Aurelio De Laurentiis ha sollecitato il Comune e ...