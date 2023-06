De Laurentiis alla Rai | «Il prossimo allenatore del Napoli? «Potresti essere tu Napoli ti aiuta molto»

(Di domenica 4 giugno 2023) Aurelio De, presidente del, parla al TG2 dopo la partita–Sampdoria: «non è come Hollywood, è una festa così straordinariamente annunciata e che andrà in onda su RAI 2». Le emozioni di questa stagione «Il tifo ed il tifoso è importantissimo, noi lavoriamo affinché sia sempre più forte ed appagato. La critica è bella, ma noi che siamo dentro abbiamo le idee chiare e quando ho detto che sarebbe stato l’anno buono magari avevo ragione». Il? «tu!tianche vincere tu. Dopo questa festa, da domani lavoreremo assiduamente per il ...

... Coppe comprese) sarà uno dei pezzi pregiati del mercato estivo e Delo lascerà andare ... che è stato uno dei più intraprendenti e attivi finofine, mettendosi con generosità al ...Il presidente Deha detto che l'anno prossimo può vincere la Champions. E' un sogno o ... Infine,domanda sul futuro, Osimhen ha risposto: "E' il presidente che deve decidere. Io seguirò ......passo dal diventare ex direttore sportivo del Napoli (in settimana si scioglieranno i nodi ed anche il rapporto con De). Il pubblico del Maradona ha accolto il ds dato per approdare...

"Chi sostituirà Spalletti al Napoli", la risposta di De Laurentiis sorprende tutti Corriere dello Sport

Protagonista Aurelio De Laurentiis, che si è occupato di persona dell'organizzazione ... e al giovane Alessandro Zanoli, pronto al rientro alla base dopo i sei mesi trascorsi in prestito in Liguria.S prima di iniziare la prossima stagione. E allora, com'era nell'aria, arriverà la promozione del direttore ex Next Gen, di fatto tutt'ora al posto di Federico Cherubini in seguito all'inibizione. E G ...