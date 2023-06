De Benedetti | “Meloni incapace di governare | con la sua banda di incompetenti andrà a sbattere sull’Europa Opposizione non visibile”

(Di domenica 4 giugno 2023) Durissimo attacco di Carlo De, editore di Domani, all’indirizzo del governoe della presidente del Consiglio nel corso del 12esimo Festival della tv a Dogliani (Cuneo), dove ha risposto alle domande di Daniela Preziosi, giornalista del suo quotidiano. Il primo fendente è sferrato sul presidenzialismo vagheggiato da Giorgia(elezione diretta del presidente della Repubblica o del premier): “Speriamo che questo non sia l’ultimo anno di Repubblica parlamentare in Italia, perché c’è qualcuno che lo vorrebbe, come il nostro presidente del Consiglio. C’è una determinazione della, peraltro dichiarata in campagna elettorale, di voler cambiare la governance di questo paese. È una follia, perché se c’è una cosa che funziona è la presidenza della Repubblica. E ha funzionato anche quando dei ...

... provincia di Cuneo, dove come sempre ha preso parola anche Carlo De, l'editore di Domani . Il quale ha sparato ad alzo zero contro il governo e Giorgia, tra insulti e profezie ...Anzi, adesso lo è l'intera Europa, dove la, sempre lei, sostenuta e incoraggiata in Italia ... cioè Carlo De. Sul cui quotidiano l'ex direttore de L'Espresso, Marco Damilano, liquida ...'Deripropone il solito cliché del miliardario residente in Svizzera, nell'amena località di Saint Moritz, per offendere in maniera sguaiata Giorgiail primo ministro di un governo che ha ...

De Benedetti attacca Meloni e invoca il governo tecnico, Alemanno reagisce così La7

