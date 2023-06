Dall’Arabia Saudita sono certi | “Benzema ha già firmato il contratto con l’Al Ittihad”

(Di domenica 4 giugno 2023) Dopo l’annuncio del suo addio al Real Madrid, Karimavrebbe già scelto la sua prossima destinazione. Nelle ultime ore si è parlato molto di un suo possibile approdo in Arabiae ora i media locali danno per certo l’arrivo dell’attaccante francese. Stando a quanto riportato dal canale“Al Ekhbariya”,avrebbe già apposto la propria firma sulche lo legherà alper i prossimi due anni. L’ingaggio complessivo che gli pagheranno il presidente Anmar Al-Haili e il vicepresidente Ahmed Kaaki sarebbe di 200 milioni di euro. SportFace.

