Dalla Spagna | Inter sempre più vicina a Nacho | i dettagli dell'offerta

(Di domenica 4 giugno 2023) Passi avanti concreti. L'si prepara ad affondare il colpo perFernández: il difensore spagnolo classe 1990, in scadenza...

...- Il weekend del GP didi F1 non è certamente stato al livello di quanto ci aspettava in casa Ferrari , con Carlos Sainz che non è riuscito a chiudere a podio nonostante fosse partito...vedi anche Formula 1, Gp: pole Verstappen , seconda Ferrari Sainz. VIDEO La gara Verstappen, quindi, ha vinto la gara dopo essere partitopole position, conquistata nelle prove ufficiali ...Max Verstappen vola e vince il Gran Premio di. Dopo un piccolo accenno di lotta alla partenza da parte di Carlos Sainz , l'olandese ha ... Ignorato costantementeregia internazionale, ha ...

Gli inglesi lo chiamano "body language" ed è quello che rivela di più sulla situazione Ferrari nel GP di Spagna ...Le parole a caldo del team principal Frederic Vasseur dopo l'ennesima delusione nel GP Spagna, la gara che doveva segnare la riscossa della Scuderia Ferrari ...