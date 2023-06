Dalla Spagna | duello tutto italiano per Koulibaly

Quale sarà il futuro di Karim Benzema dopo l'addio al Real Madrid Secondo vocisarebbe tutto già deciso Dopo l'addio al Real Madrid, Karim Benzema lascerà lasecondo quanto riportato da As. Il francese avrebbe raggiunto l'intesa con il Ministero dello Sport ...A luglio laassume la presidenza di turno in Ue, ma il discorso inaugurale slitta all'... più di recente, la " ley trans " per l'autodeterminazione del genere, voluta fortementeministra ...sono sicuri, il calciomercato dell'Inter potrebbe cominciaredifesa ed in particolare da Nacho Fernandez. Secondo le voci che arrivano dal paese iberico, i dirigenti nerazzurri ...

Dalla Spagna: accelerata del Real Madrid per Havertz Alfredo Pedullà

I l GP di Spagna avrebbe dovuto mettere in evidenza la situazione attuale della F1 grazie all'attendibile circuito di Montmelò. Se è così, Ferrari è in guai grossi. Carlos Sainz ha visto scivolare via ...Il GP di Spagna, ottavo round del Mondiale 2023 di F1, è già nell'album dei ricordi. Sulla tecnica pista catalana abbiamo assistito a una gara che ha dato dei responsi molto chiari e non resta che val ...