Da Torino-Inter indizio Istanbul? Su un dubbio sì | sull’altro no! ? SM

(Di domenica 4 giugno 2023) L’ha chiuso positivamente la sua stagione vincendo ae mantenendo intatto il suo terzo posto in Serie A. Ora testa a. Occhio agli indizi ULTIME ?ottimo allenamento per l’in vista della finale di Champions League col Manchester City. I nerazzurri hanno vinto 1-0, grazie al gol di Marcelo Brozovic. Appunto Brozovic, che asarà in ballottaggio con Henrikh Mkhitaryan. Come riferisce Marco Barzaghi, a Sport Mediaset XXL, Inzaghi non dovrebbe avere più dubbi: il croato giocherà da titolare. L’armeno, in fase di recupero, partirà dalla panchina. Quanto alla bagarre Lukaku-Dzeko, ieri è partito dal primo minuto Big Rom con il bosniaco entrato a gara in corso. Ma non è stato unverso la finale col ...

Commenta per primo L'di Simone Inzaghi vince anche ae mette al sicuro il terzo posto in classifica. Esattamente come all'andata, a decidere il match, è stato un gol di Marcelo Brozovic, celebrato sui canali ...Commenta per primo Anche contro il, l'attaccante dell', Romelu Lukaku, ha dimostrato di essere tra i calciatori più in forma della rosa, accrescendo il dubbio sulla coppia di centravanti che Inzaghi schiererà a Istanbul. ...Chi sarà il centravanti titolare dell'nella finale di Champions League a Istanbul contro il ... 'Il problema è che al 55esimo la partita potrebbe essere finita...' oppure: 'Asi è visto il ...

Romelu Lukaku di questi tempi è gatta brutta da pelare per tutti, Alessandro Buongiorno non fa eccezione. se l'è cavata di mestiere, il capitano granata, che ha chiuso bene la stagione della sua ...con un Torino diverso da quello del 2021 che è arrivato all’ultima giornata a giocare per un obiettivo superiore alla salvezza, per un ottavo posto che avrebbe potuto valere la qualificazione a una ...