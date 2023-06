Da Milano fino a Napoli | sul caro-affitti ormai tutta l’Italia è Paese

Leggi su lanotiziagiornale

(Di domenica 4 giugno 2023) Un progressivo svuotamento del centro storico, con una difficile ricollocazione di numerose famiglie in altri alloggi in una città dove gli sfratti esecutivi quest’anno sono ben 10mila., città dal reddito medio pro capite di circa 8.500 euro e capoluogo di una regione, la Campania, con un Pil di media calcolato negli ultimi anni in poco più di 18mila euro, è anch’essa risucchiata nel vortice della turistificazione e gentrificazione. Modello Airbnb Come già successo per Roma, Firenze, Bologna, Venezia,ha quasi perso del tutto la sua identità cittadina con l’area attorno a via Tribunali, via Toledo, Quartieri Spagnoli definita oramai un luna park.“colpa’’ della sua attrattività che ha moltiplicato la nascita di case vacanze e strutture ricettive, molte delle quali sorte senza nessun ...