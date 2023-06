Crumble al latte | cremoso e croccante | è spettacolare

Leggi su donnaup

(Di domenica 4 giugno 2023) Ilalè un dolce particolarissimo: l’impasto sabbioso e granuloso risulta croccantissimo, ma racchiude un cuore morbido eche profuma di cocco. Ad ogni morso regala sensazioni di puro piacere al palato. Per realizzare un ripieno tanto goloso è indispensabile l’ausilio delcondensato e della panna; si capisce, allora, che non si tratta di un dessert leggerissimo in quanto a calorie,ma talmente appagante da spingere chiunque a chiedere il bis. Di tanto in tanto, una trasgressione è concessa: rinforza la volontà e premia la nostra tenacia nel perseguire una silhouette invidiabile. Suvvia, facciamo un piccolo strappo alla regola e regaliamoci questa meraviglia, nonostante la prova costume incomba. Iniziamo!al: ingredienti e preparazione Per ...