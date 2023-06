Così l’Italia si fa protagonista nei vertici internazionali Il punto di Castellaneta

Leggi su formiche

(Di domenica 4 giugno 2023) Con la Cina si possono avere relazioni commerciali, ma senza una partnership strategica. Condivide la tesi del Presidente del Consiglio sulla Via della Seta Giovanni, ex Ambasciatore negli Stati Uniti e già consigliere diplomatico a Palazzo Chigi che, in questa conversazione con Formiche.net, traccia una panoramica dell’intensa settimana internazionale di Giorgia Meloni. Dopo il vertice in Moldova ci sarà la visita di Olaf Scholz e il viaggio in Tunisia, in attesa di quello a Washington. Come prosegue la politica estera del premier? Molto bene.nei giusti consessi, come nel vertice della comunità politica europea: è stato molto opportuno che la Presidente sia stata presente, si tratta di appuntamenti nei qualipuò meglio dispiegare la propria influenza, rispetto ad altri formati, in un’area che ci ...