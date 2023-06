Corriere dello Sport – Mercato Roma | ecco i rinforzi in difesa

Leggi su justcalcio

Nel sabato di Trigoria uno strano via vai multimediale ha attirato l'attenzione di dipendenti e funzionari. Luci, fotografi, telecamere. Il mistero è stato presto svelato: lastava preparando gli scatti e i video che preludono all'annuncio del nuovo contratto di Chris Smalling fino al 2025. Ieri anche l'agente, James Featherstone, è stato ricevuto all'interno del centroivo per firmare i documenti. Si è deciso di chiudere anche le pratiche "mediatiche" prima della partita contro lo Spezia, perché da domani Smalling come buona parte dei giocatori partirà per le vacanze e tornerà in Italia nella prima settimana di luglio per l'inizio del ritiro. Smalling, il legame con la ...