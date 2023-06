Corriere dello Sport – la Juve adesso può cederlo

Leggi su justcalcio

(Di domenica 4 giugno 2023) 2023-06-03 20:03:49 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del: TORINO – Pochi sorrisi, fino alla fine. Non c’è mai pace per Vlahovic e non è una novità in questa stagione da dimenticare. Anche ora che siamo all’ultima curva, i problemi non si sono esauriti, tanto che Dusan rischia seriamente di saltare la trasferta di Udine, atto conclusivo del campionato. Pure ieri, infatti, il bomber serbo si è allenato a parte a causa di noie muscolari che lo tormentano da un po’ e che gli avevano già fatto saltare il Milan. Logica vuole che sia molto complicato vederlo oggi nella lista dei convocati: sarebbe l’ennesimo rammarico di un’annata disgraziata che a questo punto potrebbe essere già finita per il centravanti. Non è stato il vero Vlahovic è inutile girarci attorno: solo 14 gol (10 in campionato, uno ...