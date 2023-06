Corinne sbugiarda una naufraga | “La smaschero | ha mentito | eccola verità”

Leggi su biccy

(Di domenica 4 giugno 2023) Durante gli ultimi giorni passati a L’Isola dei FamosiClery ha litigato con Nathaly Caldonazzo. L’ex star del Bagaglino ha accusato l’attrice di non essere stata una buona amica e di non averla supportata quando Andrea Lo Cicero l’ha attaccata. La Clery è sbottata ed ha rivelato a Marco Mazzoli e ai Jalisse di non essere mai stata un’amica di Nathaly. “No perché adesso dico io la. Ha. Ma quali amiche? Non la vedevo da anni e non sono mai andata a cena con lei. Appena svegli mi dice che sono una comodina e che non sono un’amica. Ma quando mai lo siamo state? Sono stata aggredita da quella signora. Mi ha dato della falsa e girandola. Ma la cosa più assurda è che continua a dire che eravamo amiche. Io le ho detto che non sta bene. Sono sconvolta, adesso non ci parlerò mai più. C’ha l’invidia, non so che cos’ha ...