Coppa Italia femminile | Juventus-Roma 1-0 | trionfo bianconero!

(Di domenica 4 giugno 2023) Unacorsara riesce a battere di misura lae a vincere laall'”Arechi di Salerno”. Una partita difficile sotto molti aspetti per le bianconere, che devono fare i conti con le giallorosse più toniche e propositive. Nonostante diversi scricchiolii difensivi, le ragazze di Montemurro tengono, anche grazie alle parate di Peyraud-Magnin e alla concentrazione di Sembrant. Proprio nei sussulti finali, Bonansea trova la giocata decisiva, incornando di testa un traversone pennellato di Boattin. L’attaccante di Pinerolo firma l’1-0 e consegna il trofeo alla Vecchia Signora per la terza volta. Si tratta del primo ed unico titolo stagionale per laWomen, che riesce a spodestare il predominio dellanel calcio ...