Coppa Italia femminile | Bonansea beffa la Roma al 93?! Vince la Juve

(Di domenica 4 giugno 2023), lantus Women batte lain finale e nega il Triplete alle giallorosse: i dettagli Lantus Womenladopo una lunga battaglia in quel dell’Arechi di Salerno contro la. Decisiva la rete dial 93? perre la terza affermazione bianconera nella competizione nella storia: niente Triplete per le capitoline.

Ludovica Mantovani, Presidente della Divisione Calcio Femminile, ha così parlato della finale di Coppa Italia tra Juventus Women e Roma Ludovica Mantovani, Presidente della Divisione Calcio Femminile, ha così parlato ai microfoni di La7 di Juventus Women - Roma.

Le bianconere vincono al 92' al termine di un match equilibrato contro le giallorosse nella splendida cornice dell'Arechi ...90'+6 - Finisce qui!! La Juventus batte la Roma 1-0 grazie ad un gol di Bonansea nel recupero e vince la Coppa Italia, la terza della sua storia, la seconda consecutiva. Vittoria ottenuta ...