Coppa Europa 10 mila | Yeman Crippa conquista l’oro | “Punto al titolo mondiale”

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 4 giugno 2023) È ancoraa vincere nelladei 10.000 metri. L’azzurro si impone a Pacé, in Francia, con il tempo di 28:08.83 al termine di una gara tattica e risolta piazzando l’attacco decisivo all’ultimo giro. Un altro trionfo del fuoriclasse trentino, campione europeo in carica sulla distanza per avertoagli Europei di Monaco nella scorsa estate, alla seconda affermazione della carriera in questa rassegna a quattro anni dal successo del 2019 a Londra. Nella volata finale il 26enne delle Fiamme Oro correndo la tornata conclusiva in 55.83 resiste all’assalto dell’israeliano Tadesse Getahon, secondo in 28:09.48, con lo spagnolo Ilias Fifa terzo in 28:12.62. A squadre l’Italia è medaglia d’argento, sul secondo gradino del podio alle spalle di Israele ma davanti ...