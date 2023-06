Controffensiva ucraina | Zelensky choc | Siamo pronti | avrà successo e provocherà migliaia di morti Sale l' escalation

I raid di droni su Mosca sono gli ultimi di una serie di attacchi e di operazioni di sabotaggio in territorio russo condotte, in vista della imminente, da cittadini russi che ...... il generale americano che ha guidato le forze in Iraq e in Afghanistan, e poi è stato anche direttore della Cia, secondo cui ladell'sarà 'molto impressionante' e può avere ...Leggi anche, guerra arriva in Russia: "Attacchi con armi e mezzi Usa", Prigozhin contro soldati Russia: "Mine a Bakhmut contro Wagner", Zelensky: "Pronti a, ...

Zelensky: "Pronti alla controffensiva". Il generale Usa Petreus: "Sarà impressionante"

Le forze russe hanno bombardato il villaggio di Guryiv con carri armati e Ivashky con elicotteri. Anche Vovchansk è stata pesantemente bombardata. Ad affermarlo è il capo dell’amministrazione regional ...È morta una bambina di due anni nel bombardamento della scorsa notte nel centro di Dnipro, città nell’est dell’Ucraina. Le autorità locali hanno riferito che l’attacco russo nella notte tra sabato e d ...