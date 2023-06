Contest musicale di AW LAB | Play with Music | successo per le finali

Leggi su lopinionista

(Di domenica 4 giugno 2023) I 10sti italiani delsi sono contesi a Milano e a Napoli il palco del SequoiePark AW LAB ha fatto esibire in store i 10sti italiani del, l’evento ideato per promuovere i giovani talenti e la loro affermazione nel mercato dellaa italiana, che si contenderanno il palco del SequoiePark il prossimo luglio. Un vero e proprio ritorno allaa dal vivo delMade in AW LAB che, a Milano e Napoli, è tornato ad accogliere partecipanti e appassionati nei suoi punti vendita cittadini. La finale di Milano del 18 maggio, moderata dai Colla Zio, ha visto ...