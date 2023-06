Congedo Legge 104 | attenzione a cosa puoi fare e cosa no | ora si rischia di perdere il lavoro

Leggi su ilovetrading

(Di domenica 4 giugno 2023) La104 tutela le persone con disabilità e i loro familiari garantendo, tra l’altro, agevolazioni, permessi e congedi straordinari. Ilstraordinario è disciplinato dall’articolo 42 del decreto legislativo numero 151 del 26 marzo 2001, poi modificato dal decreto legislativo numero 119 del 2011. Si tratta di un periodo diche fa parte del pacchetto di agevolazioni concesso ai lavoratori dipendenti sia del settore statale sia del settore privato.104 per assistere familiare (ilovetrading.it)La durata massima è due anni, ma può essere utilizzato per intero o frazionato in giorni o settimane: mai a ore. Si tratta di un periodo di aspettativa che, però, non possono beneficiare tutti. Infatti, per ottenerlo è necessario che il familiare sia riconosciuto come disabile grave e ...