Nessuno ha diritto di stare in tv', tutte le novità Per prendere il posto di Lucia Annunziata a In Mezz'Ora c'è Monica Maggioni in pole position. L'ex direttrice del Tg1 dovrebbe ...Dopo aver occupato le caselle più di peso in, quelle delle direzioni dei Tg e dei generi, si aspettano le decisioni di fino su vicedirezioni e. Fuori intanto le produzioni non in linea con le idee di famiglia della destra, come ...Non sono mancate poi lea sorpresa: una affidata alla star di Drive In Enrico Beruschi , ... Fino a 250mila euro la multa che potrebbe arrivare dall'Agcom allaper 12 episodi di ...

Conduzioni Rai, Maggioni in pole per sostituire la Annunziata: Manuela Moreno a Filo Rosso. E Myrta Merlino leggo.it

Entra nel vivo la corsa alle conduzioni in Rai, Mediaset e La7. Alcune nomine sono già ufficiali, su altre si continua a lavorare. Sono sicure le due conduzioni estive di altrettanti ...Kilimangiaro - Il viaggio che verrà debutta stasera su Rai 3 con Camila Raznovich alla conduzione, tanti nuovi documentari e ospiti illustri. Tutti i dettagli ...